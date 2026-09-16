فيديو - سوبوسلاي يتخصّص بالتسجيل من خارج المنطقة

رفع رصيده إلى 13 هدفًا من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى في موسم 2023-2024

واصل المجري دومينيك سوبوسلاي ترسيخ سمعته كأحد أبرز أصحاب التسديدات البعيدة في ، بعدما وقّع على هدف جديد من خارج منطقة الجزاء بقميص .

وسجّل سوبوسلاي الهدف الثالث في فوز ليفربول على (3-1) في الدور الثالث من ، بعدما أطلق تسديدة قويّة من خارج المنطقة من الوقت بدل الضائع، حسم بها تأهّل فريقه إلى الدور الرابع.

وبهذا الهدف يكون اللاعب المجري قد رفع رصيده إلى 13 هدفًا من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2023-2024، ولا يتفوّق عليه أي لاعب مثّل ناديًا من في جميع المسابقات خلال الفترة نفسها.

وكان سوبوسلاي قد قدّم موسمًا لافتًا مع ليفربول في 2025-2026، إذ أنهى الموسم بـ13 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، فيما دخلت ثمانية من أهدافه قائمة الأهداف المرشحّة لجائزة أفضل هدف للنادي.

كما سجّل أربعة أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري خلال الموسم الماضي، وهو أعلى رقم يحققه لاعب من ليفربول في موسم واحد بالمسابقة.

وكان هدفه أمام توتنهام آخر أهداف اللقاء، وجاء بتسديدة مباشرة من مسافة بعيدة، ليضيف لقطة إلى سجل بات يرتبط بالتسديد من خارج المنطقة.