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فيديو - سوبوسلاي يتخصّص بالتسجيل من خارج المنطقة

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فيديو - سوبوسلاي يتخصّص بالتسجيل من خارج المنطقة
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رياضة

2026-09-16 | 08:06
فيديو - سوبوسلاي يتخصّص بالتسجيل من خارج المنطقة

رفع رصيده إلى 13 هدفًا من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2023-2024

واصل المجري دومينيك سوبوسلاي ترسيخ سمعته كأحد أبرز أصحاب التسديدات البعيدة في إنجلترا، بعدما وقّع على هدف جديد من خارج منطقة الجزاء بقميص ليفربول.
وسجّل سوبوسلاي الهدف الثالث في فوز ليفربول على توتنهام (3-1) في الدور الثالث من كأس الرابطة، بعدما أطلق تسديدة قويّة من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حسم بها تأهّل فريقه إلى الدور الرابع.
وبهذا الهدف يكون اللاعب المجري قد رفع رصيده إلى 13 هدفًا من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2023-2024، ولا يتفوّق عليه أي لاعب مثّل ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات خلال الفترة نفسها.
وكان سوبوسلاي قد قدّم موسمًا لافتًا مع ليفربول في 2025-2026، إذ أنهى الموسم بـ13 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، فيما دخلت ثمانية من أهدافه قائمة الأهداف المرشحّة لجائزة أفضل هدف للنادي.
كما سجّل أربعة أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري خلال الموسم الماضي، وهو أعلى رقم يحققه لاعب من ليفربول في موسم واحد بالمسابقة.
وكان هدفه أمام توتنهام آخر أهداف اللقاء، وجاء بتسديدة مباشرة من مسافة بعيدة، ليضيف لقطة جديدة إلى سجل بات يرتبط بالتسديد من خارج المنطقة.
 
 

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