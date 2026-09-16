فيديو - فيرستابن يتجاوز 100 سائق في 14 لفة

حقّق الهولندي ماكس
فيرستابن، بطل العالم
أربع مرات في الفورمولا 1، فوزًا لافتًا في تحدّي "ماكس
ضدّ 100" للكارتينغ، الذي أُقيم على حلبة صُممت خصيصًا داخل مجمّع سيلفرستون البريطاني
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وانطلق سائق ريد بُل من المركز 101 والأخير، واضعًا أمامه مهمة تجاوز جميع المشاركين المئة خلال 30 لفة كحد أقصى، على أن يُقصى كل منافس فور تجاوزه. لكن فيرستابن حسم التحدّي قبل الوصول إلى نصف المسافة تقريبًا، بعدما احتاج إلى 14 لفة ونحو 35 دقيقة فقط لتجاوز كامل المجموعة.
وشهدت اللفة الافتتاحية فوضى على المسار مع دوران
واصطدام عدد من المشاركين، فيما نجح فيرستابن في تجاوز 64 منافسًا دفعة واحدة، ليتقدّم من المركز الأخير إلى المركز 37. ومع استمرار السباق، واصل تقليص عدد المتسابقين حتى بقي ثلاثة فقط في المراحل الأخيرةز
وكان الصحفي الهولندي
جاكي مارتنز، الذي انطلق من المركز الأول، آخر من تجاوزه فيرستابن قبل إنهاء التحدّي.
وضمت قائمة المشاركين رياضيين وصنّاع محتوى وإعلاميين وشخصيات عامة، من دون وجود سائقين محترفين.
واستخدم الجميع سيارات كارت متماثلة، مع إضافة أوزان إلى سيارات المشاركين الأخف وزنًا لتحقيق الحد الأدنى المحدّد، في حدث استعراضي أعاد فيرستابن إلى جذوره في سباقات الكارتينغ من جديد.