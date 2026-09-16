فيديو - فيرستابن يتجاوز 100 سائق في 14 لفة

🇳🇱🏎️ INSOLITE | Parti 101ᵉ et dernier, Max Verstappen a remporté une course de karting face à 100 adversaires à Silverstone.



Le quadruple champion du monde de F1 avait un objectif : dépasser les 100 pilotes avant le 30ᵉ tour, chaque concurrent dépassé étant éliminé.… — Cerfia (@CerfiaFR) September 16, 2026

حقّق فيرستابن، بطل أربع مرات في الفورمولا 1، فوزًا لافتًا في تحدّي " ضدّ 100" للكارتينغ، الذي أُقيم على حلبة صُممت خصيصًا داخل مجمّع سيلفرستون .وانطلق سائق ريد بُل من المركز 101 والأخير، واضعًا أمامه مهمة تجاوز جميع المشاركين المئة خلال 30 لفة كحد أقصى، على أن يُقصى كل منافس فور تجاوزه. لكن فيرستابن حسم التحدّي قبل الوصول إلى نصف المسافة تقريبًا، بعدما احتاج إلى 14 لفة ونحو 35 دقيقة فقط لتجاوز كامل المجموعة.وشهدت اللفة الافتتاحية فوضى على المسار مع واصطدام عدد من المشاركين، فيما نجح فيرستابن في تجاوز 64 منافسًا دفعة واحدة، ليتقدّم من المركز الأخير إلى المركز 37. ومع استمرار السباق، واصل تقليص عدد المتسابقين حتى بقي ثلاثة فقط في المراحل الأخيرةزوكان الصحفي جاكي مارتنز، الذي انطلق من المركز الأول، آخر من تجاوزه فيرستابن قبل إنهاء التحدّي.وضمت قائمة المشاركين رياضيين وصنّاع محتوى وإعلاميين وشخصيات عامة، من دون وجود سائقين محترفين.واستخدم الجميع سيارات كارت متماثلة، مع إضافة أوزان إلى سيارات المشاركين الأخف وزنًا لتحقيق الحد الأدنى المحدّد، في حدث استعراضي أعاد فيرستابن إلى جذوره في سباقات الكارتينغ من جديد.