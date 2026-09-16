فيديو – مشجّع لمانشستر يونايتد ينهار بعد هدف برايتون الثالث

ظهر أحد مشجّعي أصحاب وهو ينهار عقب تسجيل الضيوف هدفهم الثالث

شهدت مدرّجات "أولد ترافورد" لقطة غير معتادة خلال خسارة أمام (3-2)، في الدور الثالث من ، بعدما ظهر أحد مشجّعي أصحاب وهو ينهار عقب تسجيل الضيوف هدفهم الثالث.

وجاء الهدف في الدقيقة 69 عن طريق ماكسيم دي كويبر، ليكمل برايتون عودته بعدما كان متأخّرًا بهدفين دون رد خلال أوّل 10 دقائق.

وكان شيا لاسي وماسون ماونت قد منحا بداية مثالية، قبل أن يقلّص خارالامبوس كوستولاس الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل، ثمّ أدرك باسكال غروس التعادل في الدقيقة 65.

وبعد أربع دقائق فقط، سجّل دي كويبر الهدف الثالث لبرايتون، وفي مقطع مصوّر من المدرّجات، ظهر مشجع لمانشستر يونايتد وهو يسقط بين الحاضرين مباشرة بعد الهدف، فيما تحرّك أشخاص من حوله لمساعدته.

وحاول يونايتد العودة في الدقائق المتبقية، لكنه أخفق في تسجيل التعادل، ليغادر البطولة من مباراته الأولى للموسم الثاني تواليًا.

كما كانت هذه المرة الأولى منذ 50 عامًا التي يخسر فيها يونايتد على أرضه بعدما تقدّم (2-0).