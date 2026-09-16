فيديو - الأمطار تؤجّل مباراة ليفانتي وأتلتيك

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة فالنسيا
في تأجيل مباراة ليفانتي وأتلتيك بلباو
، التي كانت مقرّرة مساء أممس الأربعاء على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني
.
وكان من المنتظر أن تنطلق المباراة عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، إلّا أنّ العاصفة
اشتدّت قبل البداية بدقائق، لتغمر المياه أجزاء واسعة
من أرضية الملعب وتجعلها غير صالحة للعب. كما أظهرت لقطات من داخل الملعب نفق دخول اللاعبين وقد غمرته المياه بالكامل، في مشهد
عكس قوة الأمطار التي هطلت على المنطقة.
ورغم نزول لاعبي الفريقين لإجراء عمليّات الإحماء، تعذّر تحريك الكرة
بصورة طبيعية فوق العشب بسبب تجمّع المياه، ما دفع الحكام
إلى معاينة الملعب أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وبعد الفحوص اللازمة، قرّر طاقم التحكيم، بالتنسيق مع رابطة الدوري الإسباني
والناديين، تأجيل اللقاء حفاظًا على سلامة
اللاعبين والجماهير.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية
قد أصدرت تحذيرًا برتقاليًا بسبب الأمطار القويّة في مقاطعة فالنسيا، وسط ظروف مناخية صعبة شهدتها المدينة خلال ساعات المساء، فيما بدأ المشجعون بمغادرة المدرجات تدريجيًا بعد إعلان القرار الرسمي.
ولم يُحدد حتى الآن موعد جديد للمباراة، على أن تعلن "لا ليغا" التاريخ والتوقيت لاحقًا بعد التنسيق بين الناديين.