فيديو - الأمطار تؤجّل مباراة ليفانتي وأتلتيك

🚨🇪🇸 The La Liga match between Levante and Athletic Club was suspended. The tunnel was completely flooded. 🌊😳 pic.twitter.com/qAyywp9Z4g — EuroFoot (@eurofootcom) September 16, 2026

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة في تأجيل مباراة ليفانتي وأتلتيك ، التي كانت مقرّرة مساء أممس الأربعاء على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن الجولة السادسة من .وكان من المنتظر أن تنطلق المباراة عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، إلّا أنّ اشتدّت قبل البداية بدقائق، لتغمر المياه أجزاء من أرضية الملعب وتجعلها غير صالحة للعب. كما أظهرت لقطات من داخل الملعب نفق دخول اللاعبين وقد غمرته المياه بالكامل، في عكس قوة الأمطار التي هطلت على المنطقة.ورغم نزول لاعبي الفريقين لإجراء عمليّات الإحماء، تعذّر تحريك بصورة طبيعية فوق العشب بسبب تجمّع المياه، ما دفع إلى معاينة الملعب أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار النهائي.وبعد الفحوص اللازمة، قرّر طاقم التحكيم، بالتنسيق مع والناديين، تأجيل اللقاء حفاظًا على اللاعبين والجماهير.وكانت وكالة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرًا برتقاليًا بسبب الأمطار القويّة في مقاطعة فالنسيا، وسط ظروف مناخية صعبة شهدتها المدينة خلال ساعات المساء، فيما بدأ المشجعون بمغادرة المدرجات تدريجيًا بعد إعلان القرار الرسمي.ولم يُحدد حتى الآن موعد جديد للمباراة، على أن تعلن "لا ليغا" التاريخ والتوقيت لاحقًا بعد التنسيق بين الناديين.