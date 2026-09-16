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فيديو - ميرينو يفي بوعده بلغة الإشارة

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فيديو - ميرينو يفي بوعده بلغة الإشارة
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رياضة

2026-09-16 | 19:44
فيديو - ميرينو يفي بوعده بلغة الإشارة

تعلّم خلال اللقاء الإشارة التي تعني "أنا أحبّ أرسنال"، ووعد باستخدامها في احتفاله عند تسجيل هدفه التالي

وفى الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب أرسنال، بوعد قطعه قبل أيام، بعدما احتفل بهدفه أمام إيبسويتش تاون باستخدام لغة الإشارة البريطانية، في لقطة حملت رسالة خاصة لدعم مجتمع الصم.
وكان ميرينو قد ظهر في برنامج "Sign Up" التابع لشبكة الذي يقدّمه إعلاميّون من مستخدمي لغة الإشارة البريطانية، حيث تعلّم خلال اللقاء الإشارة التي تعني "أنا أحبّ أرسنال"، ووعد باستخدامها في احتفاله عند تسجيل هدفه التالي.
وجاءت الفرصة سريعًا خلال مواجهة إيبسويتش في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، إذ سجّل ميرينو الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 58، قبل أن ينفذ الإشارة التي تعلّمها أمام الكاميرات، ملتزمًا بوعده السابق.
وفاز أرسنال بالمباراة (4-2) على ملعب "بورتمان رود"، بعدما سجّل ماكس دومان هدفين، وأضاف نوني مادويكي وميرينو الهدفين الآخرين، ليعبر الفريق إلى الدور الرابع. كما ارتدى ميرينو شارة القيادة خلال اللقاء، وسجّل هدفًا وصنع آخر.
ويُعرف ميرينو أصلًا باحتفاله المعتاد بالدوران حول راية الركنية، تكريمًا لوالده الذي احتفل بالطريقة نفسها خلال مسيرته مع أوساسونا عام 1991. 
لكنّ اللاعب الإسباني اختار هذه المرّة تغيير عادته، بهدف تسليط الضوء على لغة الإشارة وتعزيز حضور مجتمع الصم في كرة القدم.

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ميكيل ميرينو

أرسنال

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