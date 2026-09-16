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فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا

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فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا
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رياضة

2026-09-16 | 19:46
فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا

كرّم برشلونة كارليس نافال، مدير الفريق الأّول حاليًا، بمناسبة مرور 40 عامًا على بدء عمله مندوبًا للفريق

كرّم برشلونة كارليس نافال، مدير الفريق الأّول حاليًا، بمناسبة مرور 40 عامًا على بدء عمله مندوبًا للفريق، وذلك قبل مواجهة راسينغ سانتاندر على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن الدوري الإسباني.
وشارك في التكريم رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، والمدرّب هانسي فليك، حيث قدّموا لنافال لوحة تذكارية تقديرًا لمسيرته الطويلة داخل النادي. كما منحه قادة الفريق قميصًا موقّعًا من جميع اللاعبين، قبل التقاط صورة جماعيّة بحضور أفراد عائلته.
وانضمّ نافال إلى برشلونة عام 1972، فيما بدأ مهمتّه مندوبًا للفريق الأول في موسم 1986-1987، ليواصل العمل إلى جانب أجيال متعاقبة من اللاعبين والمدربين، ثمّ انتقل لاحقًا إلى منصب مدير الفريق، فيما يتولى توني ألونسو مهمة المندوب.
ويُعد نافال، البالغ 71 عامًا، من أقدم الوجوه المرتبطة بغرفة ملابس برشلونة، بعدما أمضى أكثر من خمسة عقود داخل النادي، وعاصر مراحل مختلفة من تاريخ الفريق وتغييرات متتالية في الأجهزة الفنية والإدارية، مع بقائه جزءًا ثابتًا من العمل اليومي للفريق الأول.
وجاء التكريم قبل فوز برشلونة الكبير على راسينغ سانتاندر (7-2)، في مباراة شهدت ثلاثية للبرازيلي رافينيا، ليواصل الفريق الكتالوني بدايته القوية في الدوري.
 

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برشلونة

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