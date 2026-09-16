فارس خيل سابق قتله شقيقه

توفي فارس سباقات الخيل السابق باتريك " " دوناغي عن 39 عامًا، بعد ستة أيام من إصابته في حادث قيد التحقيق بمدينة نيوتاوناردز في إيرلندا الشمالية، فيما يواجه شقيقه الأكبر دوناغي اتهامًا بالتسبب بأذى جسدي خطير على خلفية الواقعة.وقالت شرطة إيرلندا الشمالية إنّ دوناغي توفي في المستشفى يوم 13 أيلول - سبتمبر، بعدما أُصيب خلال حادث وقع في بمنطقة ستراتهيدن هايتس في 7 أيلول - سبتمبر، مؤكّدة أنّ المحققين يواصلون البحث في ملابسات وفاته.ووفق ما عُرض أمام محكمة نيوتاوناردز، حصلت مشادة جسدية بين الشقيقين بعد عودتهما من جنازة في نفسه، فيما وصف فريق الدفاع القضية بأنّها "واقعة لكمة واحدة".وكان دوناغي قد شارك في سباقات الخيل المسطّحة في بين 2005 و2014، وحقق 63 فوزًا خلال مسيرته، بينها 15 مع المدرّب بات هاسلام، و18 انتصارًا في موسم 2008، الذي شهد أيضًا أعلى حصيلة ماليّة له من الجوائز.وخاض آخر سباق له في ولفرهامبتون في تشرين الأوّل - أكتوبر 2014، بينما جاء فوزه الأخير في من العام نفسه على صهوة الحصان "هامبل" في لينغفيلد. كما سبق له المشاركة في سباقات بالبحرين، قبل اعتزاله المنافسات.