أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فارس خيل سابق قتله شقيقه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فارس خيل سابق قتله شقيقه
A-
A+

رياضة

2026-09-16 | 19:47
فارس خيل سابق قتله شقيقه

حصلت مشادة جسدية بين الشقيقين بعد عودتهما من جنازة

توفي فارس سباقات الخيل السابق باتريك "بادي" دوناغي عن 39 عامًا، بعد ستة أيام من إصابته في حادث قيد التحقيق بمدينة نيوتاوناردز في إيرلندا الشمالية، فيما يواجه شقيقه الأكبر جوزيف دوناغي اتهامًا بالتسبب بأذى جسدي خطير على خلفية الواقعة.

وقالت شرطة إيرلندا الشمالية إنّ دوناغي توفي في المستشفى يوم 13 أيلول - سبتمبر، بعدما أُصيب خلال حادث وقع في منزل بمنطقة ستراتهيدن هايتس في 7 أيلول - سبتمبر، مؤكّدة أنّ المحققين يواصلون البحث في ملابسات وفاته. 
ووفق ما عُرض أمام محكمة نيوتاوناردز، حصلت مشادة جسدية بين الشقيقين بعد عودتهما من جنازة في اليوم نفسه، فيما وصف فريق الدفاع القضية بأنّها "واقعة لكمة واحدة".

وكان دوناغي قد شارك في سباقات الخيل المسطّحة في بريطانيا بين 2005 و2014، وحقق 63 فوزًا خلال مسيرته، بينها 15 مع المدرّب بات هاسلام، و18 انتصارًا في موسم 2008، الذي شهد أيضًا أعلى حصيلة ماليّة له من الجوائز.

وخاض آخر سباق له في ولفرهامبتون في تشرين الأوّل - أكتوبر 2014، بينما جاء فوزه الأخير في يونيو من العام نفسه على صهوة الحصان "هامبل" في لينغفيلد. كما سبق له المشاركة في سباقات بالبحرين، قبل اعتزاله المنافسات.
 

مقالات ذات صلة

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
2026-08-19

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

باسيل للحكومة: تعفون عن قتلة الجيش وتطالبونه بالقتال؟
2026-08-12

باسيل للحكومة: تعفون عن قتلة الجيش وتطالبونه بالقتال؟

المرشد الإيراني: سننتقم من قتلة المرشد الراحل وبقية شهداء الحربين الأخيرتين
2026-07-11

المرشد الإيراني: سننتقم من قتلة المرشد الراحل وبقية شهداء الحربين الأخيرتين

لاعب سابق يدفع لعارضة لتشبه حبيبته السابقة
2026-09-14

لاعب سابق يدفع لعارضة لتشبه حبيبته السابقة

فارس خيل سابق قتله شقيقه

رياضة

رياضات متنوعة

باتريك "بادي" دوناغي

سباقات الخيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ندوة في الجامعة الأنطونية ضمن "الأسبوع الرياضي"
وزارة الشباب والرياضة أطلقت الأسبوع الرياضي بشعلة وطنية

اقرأ ايضا في رياضة

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم
19:50

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز

19:50

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

اخترنا لكم
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53
فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم
19:50
إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48
فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا
19:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026