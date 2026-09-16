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إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

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إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
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رياضة

2026-09-16 | 19:48
إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

تمنح فعاليّة "لعبة من أجل الأمل" الخيرية عشاق كرة القدم فرصة عيش يومين داخل أجواء اللاعبين، مقابل 25 ألف جنيه إسترليني للشخص، أي نحو 30 ألف يورو، على هامش مباراة خيرية تقام على ملعب "هيل ديكنسون" الخاصّ بإيفرتون في 26 أيلول - سبتمبر.
وتبدأ التجربة في 25 أيلول - سبتمبر، مع الإقامة في الفندق الرسمي للفريق، وتناول وجبات مختارة مع اللاعبين، والسفر مع المجموعة، والمشاركة في يوم التدريب الرسمي، إلى جانب حضور بعض اجتماعات اللاعبين والجهاز الفني والاستماع إلى حديث المدرب قبل المباراة.
كما ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي، ويحصل على طقم رسمي يحمل اسمه، واعتماد خاص، وقميص موقّع، إلى جانب حضور الاحتفال الرسمي بعد اللقاء.
ولا ترتبط التجربة بالفريق الأول لإيفرتون أو بمباراة في الدوري الإنجليزي، إذ تقام ضمن مواجهة تجمع منتخبًا من نجوم وأساطير إيفرتون وليفربول أمام منتخب نجوم العالم
وتُخصّص عائدات الحدث لدعم مؤسّستي "شيلتر" و"إيفرتون في المجتمع" في مواجهة التشرّد وأزمة السكن.
 

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إيفرتون

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