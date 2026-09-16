فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

PETE ALONSO’S 300TH CAREER HOME RUN COMES AT CITI FIELD! pic.twitter.com/yqJJLdnQ8D — MLB (@MLB) September 16, 2026

صفّقت جماهير ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص أوريولز، رغم أن ّالضربة جاءت ضد فريقها وعادلت نتيجة المباراة (3-3) في الشوط التاسع على ملعب "سيتي فيلد".وأرسل ألونسو لمسافة قُدّرت بـ414 قدمًا إلى المدرّجات، قبل أن تدوي الهتافات باسمه أثناء دورانه حول القواعد.ومع ازدياد التصفيق، خرج اللاعب من مقاعد أوريولز لتحيّة الجماهير، في نادر للاعب زائر يسجّل ضد أصحاب ثم يحظى بتحية جماهيرية.ويمثّل الرقم محطّة خاصة لألونسو، الذي أمضى أول 7 مواسم من مسيرته مع ميتس وسجّل بقميصه 264 "هوم رن"، ليصبح صاحب الرقم القياسي للنادي قبل انتقاله إلى بالتيمور.لكن رد فعل الجماهير لم يرق لجميع لاعبي ميتس، إذ قال شون مانايا إنه لم يشاهد شيئًا مشابهًا من قبل، مشيرًا إلى أنّ زملاءه كانوا يقاتلون من أجل الفوز.وانتهت المباراة بفوز أوريولز (7-5) بعد 11 شوطًا، بعدما حسم كوبي المواجهة بضربة داخل الملعب منحت بالتيمور التقدّم (7-4).وكان ألونسو قد حظي أيضًا باستقبال حار في عودته الأولى إلى الملعب قبل ، مع عرض تكريمي من النادي.