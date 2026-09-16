أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم
A-
A+

رياضة

2026-09-16 | 19:50
فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز، رغم أن ّالضربة جاءت ضد فريقها وعادلت نتيجة المباراة (3-3) في الشوط التاسع على ملعب "سيتي فيلد".
وأرسل ألونسو الكرة لمسافة قُدّرت بـ414 قدمًا إلى المدرّجات، قبل أن تدوي الهتافات باسمه أثناء دورانه حول القواعد. 
ومع ازدياد التصفيق، خرج اللاعب من مقاعد أوريولز لتحيّة الجماهير، في مشهد نادر للاعب زائر يسجّل ضد أصحاب الأرض ثم يحظى بتحية جماهيرية.
ويمثّل الرقم محطّة خاصة لألونسو، الذي أمضى أول 7 مواسم من مسيرته مع ميتس وسجّل بقميصه 264 "هوم رن"، ليصبح صاحب الرقم القياسي للنادي قبل انتقاله إلى بالتيمور.
لكن رد فعل الجماهير لم يرق لجميع لاعبي ميتس، إذ قال الرامي شون مانايا إنه لم يشاهد شيئًا مشابهًا من قبل، مشيرًا إلى أنّ زملاءه كانوا يقاتلون من أجل الفوز.
وانتهت المباراة بفوز أوريولز (7-5) بعد 11 شوطًا، بعدما حسم كوبي مايو المواجهة بضربة داخل الملعب منحت بالتيمور التقدّم (7-4). 
وكان ألونسو قد حظي أيضًا باستقبال حار في عودته الأولى إلى الملعب قبل يوم واحد، مع عرض تكريمي من النادي.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - راكون يشارك جماهير ميتس وجبتهم
2026-08-21

فيديو - راكون يشارك جماهير ميتس وجبتهم

فيديو - لفتة إنسانية من رونالدو مع لاعب الخصم
2026-09-09

فيديو - لفتة إنسانية من رونالدو مع لاعب الخصم

فيديو - هدف يتحوّل إلى ركلة جزاء للخصم
2026-09-01

فيديو - هدف يتحوّل إلى ركلة جزاء للخصم

فيديو - زفيريف يمازح صديقة خصمه بعد النهائي
2026-09-14

فيديو - زفيريف يمازح صديقة خصمه بعد النهائي

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

رياضة

رياضات متنوعة

بيت ألونسو

بالتيمور أوريولز

نيويورك ميتس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ندوة في الجامعة الأنطونية ضمن "الأسبوع الرياضي"
وزارة الشباب والرياضة أطلقت الأسبوع الرياضي بشعلة وطنية

اقرأ ايضا في رياضة

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

فارس خيل سابق قتله شقيقه
19:47

فارس خيل سابق قتله شقيقه

حصلت مشادة جسدية بين الشقيقين بعد عودتهما من جنازة

19:47

فارس خيل سابق قتله شقيقه

حصلت مشادة جسدية بين الشقيقين بعد عودتهما من جنازة

اخترنا لكم
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53
إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48
فارس خيل سابق قتله شقيقه
19:47
فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا
19:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026