عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها أثناء تدريب على جبل ماترهورن في جبال الألب، استعدادًا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي في الصعود إلى القمة والعودة منها.وكانت مكريستال، وهي عدّاءة جبال ومتسلّقة متمرّسة، قد شوهدت للمرّة في 1 أيلول - سبتمبر على الجانب من الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 4478 مترًا.وأطلقت فرق الإنقاذ التابعة للحرس المالي الإيطالي عمليات بحث جوية وبرية ، قبل تعليقها رسميًا في 5 أيلول - سبتمبر، من دون العثور على أثر لها.وقالت والدتها ويندي وشقيقتها مكريستال، في بيان نشره الكندي لألعاب القوى، إنّ كلّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنّها سقطت أثناء النزول، رغم خبرتها الكبيرة وهي قد سبق لها أن صعدت إلى ماترهورن.وأضافت العائلة أنّها تشعر ببعض السلام لكون كالي كانت تمارس ما تحب حتى لحظاتها الأخيرة، معتبرة أنّها بقيت بين الجبال حيث كانت تشعر بأنها في موطنها.وكانت مكريستال، التي تعمل أيضًا محامية وأستاذة في القانون، من الأسماء المعروفة في سباقات الجبال.ولم تعلن السلطات وفاة مكريستال رسميًا حتى الآن، إذ لم يُعثر عليها، فيما وجّهت عائلتها الشكر إلى فرق الإنقاذ والسفارة الكنديّة وكل من شارك في عمليات البحث.