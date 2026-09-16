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عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

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عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
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رياضة

2026-09-16 | 19:53
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها أثناء تدريب على جبل ماترهورن في جبال الألب، استعدادًا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي في الصعود إلى القمة والعودة منها.
وكانت مكريستال، وهي عدّاءة جبال ومتسلّقة متمرّسة، قد شوهدت للمرّة الأخيرة في 1 أيلول - سبتمبر على الجانب الإيطالي من الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 4478 مترًا. 
وأطلقت فرق الإنقاذ التابعة للحرس المالي الإيطالي عمليات بحث جوية وبرية واسعة، قبل تعليقها رسميًا في 5 أيلول - سبتمبر، من دون العثور على أثر لها.
وقالت والدتها ويندي كوبر وشقيقتها جودي مكريستال، في بيان نشره الاتحاد الكندي لألعاب القوى، إنّ كلّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنّها سقطت أثناء النزول، رغم خبرتها الكبيرة وهي قد سبق لها أن صعدت إلى ماترهورن.
وأضافت العائلة أنّها تشعر ببعض السلام لكون كالي كانت تمارس ما تحب حتى لحظاتها الأخيرة، معتبرة أنّها بقيت بين الجبال حيث كانت تشعر بأنها في موطنها.
وكانت مكريستال، التي تعمل أيضًا محامية وأستاذة في القانون، من الأسماء المعروفة في سباقات الجبال.
ولم تعلن السلطات وفاة مكريستال رسميًا حتى الآن، إذ لم يُعثر عليها، فيما وجّهت عائلتها الشكر إلى فرق الإنقاذ والسفارة الكنديّة وكل من شارك في عمليات البحث.
 

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