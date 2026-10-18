الأنطوني ينفرد بصدارة الأولى في دولية شباب الأهلي للسلة

انفرد فريق الأنطوني اللبناني صدارة المجموعة الأولى في بطولة شباب الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي (86-82)، في مباراة مثيرة ومتقاربة حتى دقائقها ، حسمها الفريق اللبناني لمصلحته، بعدما تبادل الفريقان التقدم على مدار اللقاء.وجاءت نتائج الأشواط بواقع (24-22 و44-41 و63-69)، في البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي بصالة الشيخ بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.وشهدت المواجهة تقارباً كبيراً في المستوى، حيث أنهى الأنطوني الربع الأول متقدماً بفارق نقطتين، وحافظ على أفضليته مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 44-41، رغم محاولات شباب الأهلي لتغيير مسار المباراة.ورفع شباب الأهلي من نسق أدائه في الربع الثالث، معتمداً الضغط الدفاعي على صانع ألعاب الفريق اللبناني جيرمياه غامبريل، لينجح في قلب النتيجة والتقدم 61-52، قبل أن ينهي الربع الثالث متقدماً 69-63، بفضل تألق غلين روبنسون وجاز فيرغيسون وقيس الشبيبي وحميد عبد اللطيف.وفي الربع الأخير، عاد الأنطوني بقوة وقلّص الفارق تدريجياً، حتى أدرك التعادل 80-80 قبل نحو أربع دقائق من النهاية، ثم نجح في استعادة التقدم خلال الدقيقة الأخيرة، ليحسم المواجهة بنتيجة 86-82، وينهي الدور الأول متصدراً المجموعة الأولى.وتألق ديكمبي ديكسون في صفوف الأنطوني بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات، وأضاف برندون هانتلي 22 نقطة و11 متابعة، وجيرمياه غامبريل 18 نقطة و4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، فيما سجل جوزيف أبو سمرا 8 نقاط.وفي المقابل، كان غلين روبنسون الأبرز في صفوف شباب الأهلي برصيد 23 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف جاز فيرغيسون 21 نقطة، وقيس الشبيبي 12 نقطة و8 متابعات، وحميد عبد اللطيف 11 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.ونال جيرمياه غامبريل لاعب الأنطوني جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من أكرم حلبي اللبناني لكرة السلة.وأدار المباراة طاقم تحكيمي ضم اليمني طه الحاشدي والمصريين وائل إبراهيم ومحمد ريان.