فيديو - قميص ميسي الموقّع يُسرق وسط فوضى باريس

امتدت أعمال النهب التي رافقت الاحتجاجات في إلى مقتنيات ، بعدما ظهر شخص ملثّم يحمل قميصًا موقّعًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل إطار، وسط الاضطرابات التي شهدتها السبت.وأظهر مقطع فيديو متداول الشخص وهو يسير في الشارع حاملًا القميص الذي يعود إلى فترة لعب ميسي مع ، ويحمل الرقم 10 وتوقيع اللاعب، وإلى جانبه صور من مسيرته مع النادي الكتالوني.وأثار المشهد اهتمام المتابعين بسبب القيمة المعنوية والمادية لهذا النوع من المقتنيات، خصوصًا أنّ ميسي أمضى معظم مسيرته في برشلونة، قبل انتقاله إلى عام 2021، حيث لعب موسمين.وتزامنت الواقعة مع احتجاجات في على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، تخلّلتها مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، فضلًا عن عمليات تخريب ونهب متاجر في باريس ومدن فرنسية أخرى.ورغم تداول المقطع على نطاق واسع، لم تتوافر معلومات موثوقة تحدد الجهة التي كانت تحتفظ بالقميص، أو الموقع الذي أُخذ منه، كما لم يصدر تأكيد مستقل بشأن أصالة التوقيع أو القيمة الفعلية للمقتنى.