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تايكواندو: ذهبية وبرونزية للبنان في اليوم الأول من بطولة قطر الدولية المفتوحة

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تايكواندو: ذهبية وبرونزية للبنان في اليوم الأول من بطولة قطر الدولية المفتوحة
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رياضة

2026-10-18 | 18:25
تايكواندو: ذهبية وبرونزية للبنان في اليوم الأول من بطولة قطر الدولية المفتوحة

أحرز منتخب لبنان للتايكواندو ميدالية ذهبية وميدالية برونزية في اليوم الأول من "بطولة قطر الدولية المفتوحة بالتايكواندو"

أحرز منتخب لبنان للتايكواندو ميدالية ذهبية وميدالية برونزية في اليوم الأول من "بطولة قطر الدولية المفتوحة بالتايكواندو" التي انطلقت الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء إحراز الميدالية الذهبية بواسطة اللاعب نيقولا شنتري(وزن تحت الـ36 كلغ) بينما أحرز اللاعب جورج راين نخله (وزن تحت الـ33 كلغ) الميدالية البرونزية تحت إشراف المدّربين الوطنيين رامي صالح وكيفن خطار.
وفي هذا السياق، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بالبعثة مهنّئاً بإحراز الميداليتين في اليوم الأوّل ومتمنياً لباقي اللاعبين واللاعبات التوفيق في الأيام المقبلة من الاستحقاق الدولي الكبير.
يشار إلى أنّ البعثة اللبنانية تضمّ المدربين الوطنيين رامي صالح وكيفن خطار واللاعبين واللاعبات جورج راين نخلة، نيقولا شنتيري، نبيل شنتيري، آنا ماريا شاهين، جايدن حداد، شربل إبراهيم، ألكسندر شلالا، كارل شلالا، شربل صقر، تيو بارودي، كلوي كيفوركيان، رؤوف الراسي وفؤاد الراسي.
 

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