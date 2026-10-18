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فيديو - مشاجرة تنقل مدرّبًا إلى المستشفى

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فيديو - مشاجرة تنقل مدرّبًا إلى المستشفى
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رياضة

2026-10-18 | 18:29
فيديو - مشاجرة تنقل مدرّبًا إلى المستشفى

نُقل مدرب ويليتي الأنغولي، بيتو بيانكي، إلى المستشفى عقب مشاجرة مع ستيف كومفيلا، مساعد مدرب ماميلودي صنداونز

نُقل مدرب ويليتي الأنغولي، بيتو بيانكي، إلى المستشفى عقب مشاجرة مع ستيف كومفيلا، مساعد مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، الأحد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا لما نقله الصحافي الرياضي ميكي جونيور، اندلع خلاف بين بيانكي وكومفيلا عقب صافرة النهاية على ملعب توندافالا بمدينة لوبانغو الأنغولية، قبل أن يتطور إلى مواجهة أُصيب خلالها مدرب الفريق المضيف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتداول الصحافي مشاهد للحظات نقل بيانكي من الملعب، فيما غاب المدرّب عن المؤتمر الصحافي الذي تلا اللقاء، وحضر مساعده بدلًا منه، مؤكدًا نقل بيانكي إلى مؤسسة طبية، من دون الكشف عن طبيعة إصابته أو مدى خطورتها.
ولم تصدر حتّى الآن رواية رسمية تفصيلية بشأن كيفية وقوع المشاجرة، أو الجهة المسؤولة عنها، كما لم يعلن النادي الأنغولي أيّ تحديث طبي بشأن حالة مدربه. وأثار الحادث تساؤلات بشأن ما جرى بين الجهازين الفنيين بعد المباراة، في انتظار توضيحات رسمية من الطرفين.
وكان ويليتي قد فرض التعادل من دون أهداف على ضيفه الجنوب أفريقي، لتبقى بطاقة التأهل إلى دور المجموعات معلّقة حتى مباراة الإياب المقررة الجمعة المقبل في بريتوريا.
 
 

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بيتو بيانكي

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