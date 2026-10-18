فيديو - مشاجرة تنقل مدرّبًا إلى المستشفى

نُقل ويليتي الأنغولي، بيتو بيانكي، إلى المستشفى عقب مشاجرة مع ستيف كومفيلا، مساعد مدرب ماميلودي صنداونز



نُقل ويليتي الأنغولي، بيتو بيانكي، إلى المستشفى عقب مشاجرة مع ستيف كومفيلا، مساعد مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، الأحد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من أبطال .

ووفقًا لما نقله الصحافي الرياضي ميكي جونيور، اندلع خلاف بين بيانكي وكومفيلا عقب صافرة النهاية على ملعب توندافالا بمدينة لوبانغو الأنغولية، قبل أن يتطور إلى مواجهة أُصيب خلالها مدرب الفريق المضيف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتداول الصحافي مشاهد للحظات نقل بيانكي من الملعب، فيما غاب المدرّب عن المؤتمر الصحافي الذي تلا اللقاء، وحضر مساعده بدلًا منه، مؤكدًا نقل بيانكي إلى مؤسسة طبية، من دون طبيعة إصابته أو مدى خطورتها.

ولم تصدر حتّى الآن رواية رسمية تفصيلية بشأن كيفية وقوع المشاجرة، أو الجهة المسؤولة عنها، كما لم يعلن النادي الأنغولي أيّ تحديث طبي بشأن مدربه. وأثار الحادث تساؤلات بشأن ما جرى بين الجهازين الفنيين بعد المباراة، في انتظار توضيحات رسمية من الطرفين.

وكان ويليتي قد فرض التعادل من دون أهداف على ضيفه الجنوب أفريقي، لتبقى بطاقة التأهل إلى دور معلّقة حتى مباراة الإياب المقررة الجمعة المقبل في بريتوريا.