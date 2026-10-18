أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فريق يلعب بـ12 لاعبًا ويحرج الحكم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فريق يلعب بـ12 لاعبًا ويحرج الحكم
A-
A+

رياضة

2026-10-18 | 18:32
فريق يلعب بـ12 لاعبًا ويحرج الحكم

لعب الفريق الضيف بـ12 لاعبًا داخل أرض الملعب لفترة وجيزة

شهدت مباراة ميلوناريوس وخاغواريس في الدوري الكولومبي لكرة القدم خطأً تحكيميًا غير مألوف، بعدما لعب الفريق الضيف بـ12 لاعبًا داخل أرض الملعب لفترة وجيزة، من دون أن يتدخل الحكم لإيقاف المخالفة فورًا.
ووقعت الحادثة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب إل كامبين في بوغوتا، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الكولومبي، بقيادة الحكم لويس ماتوريل.
واعترض أفراد من الجهاز الفنّي لميلوناريوس لدى الحكم المساعد بعد اكتشاف وجود لاعب إضافي في صفوف خاغواريس، قبل أن يتدخّل ماتوريل ويبدأ بعدّ لاعبي الفريق الضيف، للتأّكد من العدد الصحيح والسماح باستئناف المباراة.
وتنصّ قوانين كرة القدم على ألّا يتجاوز عدد لاعبي أي فريق 11 لاعبًا، كما تشترط مغادرة اللاعب المستبدل أرض الملعب قبل دخول بديله، وبعد الحصول على إذن الحكم.
ولم تتضح الأسباب الدقيقة التي أدّت إلى وجود لاعب إضافي، أو المدة التي استمرت خلالها المخالفة، فيما تحمّل الطاقم التحكيمي انتقادات بسبب عدم اكتشافها في الوقت المناسب.
وانتهت المواجهة بفوز ميلوناريوس (4-1)، في مباراة شهدت 25 مخالفة و11 بطاقة صفراء، لكنّ الخطأ المتعلّق بعدد اللاعبين شكّل إحدى أبرز الحوادث التحكيمية في اللقاء.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - لاعب يفقد أعصابه ويضرب الحكم
2026-09-09

فيديو - لاعب يفقد أعصابه ويضرب الحكم

فيديو - قميص الماضي يحرج لاعبًا كولومبيًّا
2026-08-06

فيديو - قميص الماضي يحرج لاعبًا كولومبيًّا

إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد
2026-10-08

إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه
2026-09-09

فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه

فريق يلعب بـ12 لاعبًا ويحرج الحكم

رياضة

كرة القدم

خاغواريس

ميلوناريوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشيخ حمد بن خليفة يتعرّض لوعكة صحية
تايكواندو: منتخب لبنان يشارك في بطولة قطر المفتوحة

اقرأ ايضا في رياضة

بيكهام يدخل حسابات منافسة إنفانتينو
18:48

بيكهام يدخل حسابات منافسة إنفانتينو

برز اسم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مرشّحًا محتملًا لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

18:48

بيكهام يدخل حسابات منافسة إنفانتينو

برز اسم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مرشّحًا محتملًا لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

فيديو - حكم يسقط مرتين ويُغادر الملعب بعربة طبية
18:47

فيديو - حكم يسقط مرتين ويُغادر الملعب بعربة طبية

تعرّض الحكم الأميركي لاري سميث لإصابة غير متوقعة خلال مباراة هيوستن تكسانز وجاكسونفيل جاغوارز

18:47

فيديو - حكم يسقط مرتين ويُغادر الملعب بعربة طبية

تعرّض الحكم الأميركي لاري سميث لإصابة غير متوقعة خلال مباراة هيوستن تكسانز وجاكسونفيل جاغوارز

نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"
18:30

نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"

أعلن فريق من الباحثين اكتشاف نوع جديد من نبات المريمية في جبال الأنديز بالبيرو

18:30

نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"

أعلن فريق من الباحثين اكتشاف نوع جديد من نبات المريمية في جبال الأنديز بالبيرو

اخترنا لكم
بيكهام يدخل حسابات منافسة إنفانتينو
18:48
فيديو - حكم يسقط مرتين ويُغادر الملعب بعربة طبية
18:47
نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"
18:30
فيديو - مشاجرة تنقل مدرّبًا إلى المستشفى
18:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026