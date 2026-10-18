فريق يلعب بـ12 لاعبًا ويحرج الحكم

شهدت مباراة ميلوناريوس وخاغواريس في الدوري الكولومبي خطأً تحكيميًا غير مألوف، بعدما لعب الفريق الضيف بـ12 لاعبًا داخل أرض الملعب لفترة وجيزة، من دون أن يتدخل الحكم لإيقاف المخالفة فورًا.ووقعت الحادثة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب إل كامبين في بوغوتا، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الكولومبي، بقيادة الحكم ماتوريل.واعترض أفراد من الجهاز الفنّي لميلوناريوس لدى الحكم المساعد بعد اكتشاف وجود لاعب إضافي في صفوف خاغواريس، قبل أن يتدخّل ماتوريل ويبدأ بعدّ لاعبي الفريق الضيف، للتأّكد من العدد الصحيح والسماح باستئناف المباراة.وتنصّ قوانين على ألّا يتجاوز عدد لاعبي أي فريق 11 لاعبًا، كما تشترط مغادرة اللاعب المستبدل أرض الملعب قبل دخول بديله، وبعد الحصول على إذن الحكم.ولم تتضح الأسباب الدقيقة التي أدّت إلى وجود لاعب إضافي، أو المدة التي استمرت خلالها المخالفة، فيما تحمّل الطاقم التحكيمي انتقادات بسبب عدم اكتشافها في الوقت المناسب.وانتهت المواجهة بفوز ميلوناريوس (4-1)، في مباراة شهدت 25 مخالفة و11 بطاقة صفراء، لكنّ الخطأ المتعلّق بعدد اللاعبين شكّل إحدى أبرز الحوادث التحكيمية في اللقاء.