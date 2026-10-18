بيكهام يدخل حسابات منافسة إنفانتينو

برز اسم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مرشّحًا محتملًا لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الانتخابات المقررة في آذار - مارس 2027، وسط تحرّكات أوروبية لإيجاد بديل للرئيس الحالي.وطرحت تقارير ألمانية، اسم بيكهام ضمن الخيارات المحتملة، مستندة إلى شعبيّته العالمية وشبكة علاقاته الواسعة في ، فضلًا عن تجربته الإدارية بصفته شريكًا في ملكية إنتر ميامي الأميركي، الذي يضمّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.ويأتي طرح اسم قائد منتخب إنجلترا السابق في ظلّ تصاعد الخلافات بين إنفانتينو وعدد من المسؤولين ، على خلفية الجدل بشأن مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، والانتقادات الموجّهة إلى أسلوب إدارته.وكان رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، قد أعلن رفضه دعم إنفانتينو لولاية ، داعيًا إلى تقديم مرشح على قيادة الاتحاد الدولي.ورغم تداول اسمه، لم يعلن بيكهام نيّته خوض الانتخابات، ولم يتلقَّ ترشيحًا رسميًا من أيّ اتّحاد حتّى الآن.وتُجرى الانتخابات في 18 آذار - مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية، فيما تنتهي مهلة تقديم الترشيحات في 18 تشرين الثاني - نوفمبر، على أن يحاول إنفانتينو الفوز بولاية رابعة على رأس الفيفا.