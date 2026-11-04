فيديو - باينا يحمل اسم دي ميغيل إلى دوري الأبطال

كرّم الإسباني أليكس باينا، لاعب أتلتيكو مدريد
، مواطنه الراحل خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي، بلفتة مؤثرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ
، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا
، بعدما وصل إلى الملعب مرتديًا قميصًا يحمل اسم اللاعب ورقمه.
ونزل باينا من حافلة الفريق بقميص أتلتيكو مدريد الأحمر والأبيض، وقد كُتب على ظهره اسم "دي ميغيل" والرقم 9، في تحية خاصة للمهاجم الذي توفّي صباح
أمس الثلاثاء عن 30 عامًا.
وجاءت المبادرة بعد ساعات من إعلان وفاة دي ميغيل، متأثّرًا بإصابته خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، الاثنين، إثر اصطدام عنيف بحارس المرمى خيسوس أوونو، أدّى إلى نقله إلى المستشفى.
ولم تقتصر مظاهر التكريم على باينا، إذ قدّم أتلتيكو مدريد تعازيه لعائلة اللاعب وناديه، كما عبّر عدد من رموزه، بينهم كوكي وفرناندو توريس، عن حزنهم لرحيله.
وقبل انطلاق مواجهة أتلتيكو وبايرن، وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت حدادًا على دي ميغيل، فيما غاب نشيد دوري
أبطال أوروبا
عن المباريات المقامة في إسبانيا
احترامًا لذكراه.