فيديو - باينا يحمل اسم دي ميغيل إلى دوري الأبطال

Baena llegando para el partido de esta noche con una camiseta que pone "De Miguel" y el 9. 🥺🥺🥺🥺🥺 https://t.co/7UYTwsRv7K — Iván (@IvaanBlanco26) November 3, 2026

كرّم الإسباني أليكس باينا، لاعب أتلتيكو ، مواطنه الراحل خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي، بلفتة مؤثرة قبل مواجهة ، الثلاثاء، في ، بعدما وصل إلى الملعب مرتديًا قميصًا يحمل اسم اللاعب ورقمه.ونزل باينا من حافلة الفريق بقميص أتلتيكو مدريد الأحمر والأبيض، وقد كُتب على ظهره اسم "دي ميغيل" والرقم 9، في تحية خاصة للمهاجم الذي توفّي أمس الثلاثاء عن 30 عامًا.وجاءت المبادرة بعد ساعات من إعلان وفاة دي ميغيل، متأثّرًا بإصابته خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، الاثنين، إثر اصطدام عنيف بحارس المرمى خيسوس أوونو، أدّى إلى نقله إلى المستشفى.ولم تقتصر مظاهر التكريم على باينا، إذ قدّم أتلتيكو مدريد تعازيه لعائلة اللاعب وناديه، كما عبّر عدد من رموزه، بينهم كوكي وفرناندو توريس، عن حزنهم لرحيله.وقبل انطلاق مواجهة أتلتيكو وبايرن، وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت حدادًا على دي ميغيل، فيما غاب نشيد أبطال عن المباريات المقامة في احترامًا لذكراه.