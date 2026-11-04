فيديو - أيضًا في إسبانيا.. ركلة عنيفة على الرأس تنقل لاعبًا إلى المستشفى

🚨 يجب إيقاف دوري الدرجة الثانية الإسباني! تعرّض لاعب ساباديل، كوادري لياميد، لركلة مقصية قوية في الرأس من لاعب ألباسيتي، خوسيه كورباس، خلال المباراة. أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرةً في وجه كورباس، بينما نُقل لياميد إلى المستشفى بسيارة إسعاف 😨 https://t.co/CqgH6Gnuek — محمد (@M7D_1902) November 3, 2026

تعرّض النيجيري كوادري لياميد، لاعب ساباديل الإسباني، لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة فريقه أمام ألباسيتي، ضمن منافسات الدرجة الثانية الإسباني، بعدما تلقّى ركلة عنيفة من اللاعب كورباس، استدعت نقله إلى المستشفى بسيّارة إسعاف.ووقعت الحادثة في الدقيقة 42 من المباراة، عندما حاول كورباس تسديد على الطائر، إلّا أنّ قدمه اصطدمت بقوّة برأس لياميد، الذي سقط أرضًا وفقد وعيه، وسط من القلق بين اللاعبين والجهازين الفنيين.وتدخّلت الطواقم الطبّيّة على الفور لإسعاف اللاعب، فيما أوقف الحكم المباراة وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه كورباس، رغم أنّ التدخل لم يكن متعمّدًا.واستمرّت عمليات إسعاف لياميد عدّة دقائق داخل الملعب، قبل أن يستعيد وعيه ويُنقل بسيّارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وسط مخاوف بشأن خطورة الإصابة.وأعلن نادي ساباديل لاحقًا خروج لاعبه من المستشفى، بعدما أظهرت الفحوص نتائج مطمئنة، مؤكّدًا عدم وجود مضاعفات خطيرة، وموجّهًا الشكر إلى الطاقم الطبي لنادي ألباسيتي على مساعدته.وانتهت المواجهة بفوز ألباسيتي (2-1)، رغم اضطراره إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد كورباس، في لقاء طغت عليه الإصابة التي أثارت القلق داخل الملعب.