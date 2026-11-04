فيديو - فقد شعره المستعار وأكمل المباراة حاملًا إيّاه

خطف اللاعب البرازيلي دودو، مهاجم فريق ديفينيا، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام أرويو في بطولة إيمبيتوبا المحلية للهواة، بعدما سقط شعره المستعار على أرض الملعب إثر ضربة رأسيّة، في واقعة غير مألوفة انتهت بمواصلته اللعب وهو يحمل الشعر بيده.ووقعت الحادثة في الدقيقة 81 من المباراة التي أُقيمت في البرازيلية، عندما حاول دودو اعتراض كرة طويلة أرسلها حارس مرمى الفريق المنافس، مستخدمًا رأسه لتغيير اتجاهها، قبل أن تخرج من الملعب.وبعد تنفيذ الضربة الرأسيّة، فوجئ اللاعب، الذي يرتدي القميص رقم 18، بانفصال الشعر المستعار عن رأسه وسقوطه على العشب، فانحنى لالتقاطه وسط دهشة الحاضرين.وحاول دودو إعادة تثبيت الشعر في مكانه، لكنّه لم ينجح، فقرّر إكمال الدقائق المتبقية من المباراة وهو يحمله بيده اليسرى، من دون أن يتوقّف عن المشاركة في اللعب.وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكلّ فريق، لكن سقوط شعر دودو المستعار كان الأبرز في اللقاء.