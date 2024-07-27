مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة كفركلا

لابيد: حكومة نتنياهو عديمة المسؤولية ومهمتها أن تفعل لا أن تشرح ما كان يجب فعله

لابيد: حكومة نتنياهو عديمة المسؤولية ومهمتها أن تفعل لا أن تشرح ما كان يجب فعله