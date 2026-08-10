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لبنان إلى بطولة آسيا تحت 18 عامًا

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لبنان إلى بطولة آسيا تحت 18 عامًا
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كرة السلة

2026-08-10 | 10:18
لبنان إلى بطولة آسيا تحت 18 عامًا

غادرت بعثة منتخب لبنان للذكور تحت 18 عامًا إلى مدينة أحمد أباد الهندية

غادرت بعثة منتخب لبنان للذكور تحت 18 عامًا إلى مدينة أحمد أباد الهندية، للمشاركة في بطولة آسيا لكرة السلة، المقررة بين 13 و23 آب - أغسطس الجاري في قاعة "فير سافاركار ستاديوم".

وتضم البعثة جو منصور مديرًا، وباتريك سابا مدربًا وطنيًا، وطوني كارا مساعدًا أوّل، وباسل بو شاهين مساعدًا ثانيًا، وإيلي رعد معالجًا فيزيائيًا، وجو حكيم مدربًا للياقة البدنية، إلى جانب اللاعبين تييري درجاني، راي غصن، شربل الهيريرا، عمر مشموشي، جاي خليل، جاد حمّود، روبيرتو جونيور رزق، ماتيو الخوري، جيفري خير الله، جوني صوما، ألكسندر شحّود وطوني كيوان.

وأوقعت القرعة لبنان في المجموعة الثانية إلى جانب نيوزيلندا والبحرين وسوريا، ضمن بطولة يشارك فيها 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي إلى كأس العالم.

ويستهل لبنان مشواره أمام البحرين الخميس 13 آب - أغسطس عند الساعة 17:00 بتوقيت بيروت، ثم يواجه سوريا السبت 15 آب - أغسطس في التوقيت نفسه، ويختتم الدور الأول أمام نيوزيلندا الاثنين 17 آب - أغسطس عند الساعة 14:00.

 

وكان المنتخب اللبناني قد تُوّج الشهر الماضي بلقب بطولة غرب آسيا في الأردن، بعدما أنهى جميع مبارياته من دون أي خسارة.

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