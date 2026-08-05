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فيديو - صاعقة تنهي حياة لاعب في تايلاند

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فيديو - صاعقة تنهي حياة لاعب في تايلاند
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كرة القدم

2026-08-05 | 18:58
فيديو - صاعقة تنهي حياة لاعب في تايلاند

توفّي اللاعب التايلاندي صفوان آواي، البالغ 24 عامًا، بعد تعرّضه لصاعقة

توفّي اللاعب التايلاندي صفوان آواي، البالغ 24 عامًا، متأثرًا بإصابته بصاعقة ضربت أرض الملعب خلال مباراة جمعت فريقي سامكولتس وأبو × نونغ سيرين، في نصف نهائي بطولة "غولوك إف إيه كاب" الإقليمية، مساء الثلاثاء.
ووقعت الحادثة على ملعب سانتيباب في مدينة سونغاي غولوك، التابعة لمقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، بعدما اشتدت الأمطار قرب نهاية اللقاء. وأصابت الصاعقة عددًا من الموجودين داخل الملعب، قبل أن تتوقف المباراة وتتدخل فرق الإسعاف
ونُقل آواي إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه، فيما أُصيب 12 لاعبًا آخرين، بينهم اللاعب الماليزي محمد أليف عزهان ذو الكفل، الذي كان يمثّل فريق سامكولتس، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وكان آواي يشارك في البطولة مع فريق أبو × نونغ سيرين، بينما كان قد وقّع قبل أيام فقط مع نادي يالا إف سي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة التايلاندي، بعد تجربة سابقة مع باتاني إف سي. ونعى يالا والاتحاد التايلاندي لكرة القدم اللاعب، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادثة.
 
 

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كرة القدم

صفوان آواي

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