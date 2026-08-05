فيديو - صاعقة تنهي حياة لاعب في تايلاند

🔴: قبل ساعات في تايلاند واثناء مباراة ودية ضربت صاعقة برق مهاجم في نادي يالا التايلاندي اثناء المباراة ومات على الفور…



المهاجم اسمه صفوان أواي "Safwan Awae" وعمره 24 عام وهنا المقطع للحظة ضرب الصاعقة له مباشره في الملعب تصور بالكامل، والله مرعب ومهيب pic.twitter.com/zQcpUwVtHS — MOATH | معاذ (@M0ATH) August 5, 2026

توفّي اللاعب التايلاندي صفوان آواي، البالغ 24 عامًا، متأثرًا بإصابته بصاعقة ضربت أرض الملعب خلال مباراة جمعت فريقي سامكولتس وأبو × نونغ سيرين، في نصف نهائي بطولة "غولوك إف إيه كاب" الإقليمية، مساء الثلاثاء.ووقعت الحادثة على ملعب سانتيباب في مدينة سونغاي غولوك، التابعة لمقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، بعدما اشتدت الأمطار قرب نهاية اللقاء. وأصابت الصاعقة عددًا من الموجودين داخل الملعب، قبل أن تتوقف المباراة وتتدخل فرق الإسعافونُقل آواي إلى المستشفى في حرجة، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه، فيما أُصيب 12 لاعبًا آخرين، بينهم اللاعب الماليزي محمد عزهان ذو الكفل، الذي كان يمثّل فريق سامكولتس، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقّي العلاج.وكان آواي يشارك في البطولة مع فريق أبو × نونغ سيرين، بينما كان قد وقّع قبل أيام فقط مع نادي يالا إف سي، المنافس في الدرجة الثالثة التايلاندي، بعد تجربة سابقة مع باتاني إف سي. ونعى يالا والاتحاد التايلاندي اللاعب، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادثة.