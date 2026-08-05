فيديو - راموس يتحدّى الاعتزال على الرمال

40-year-old Sergio Ramos training as a free agent pic.twitter.com/n2gW8FgpjD — Ilerimi🤞 (@Bestileri) August 4, 2026

يواصل الإسباني سيرخيو راموس، البالغ 40 عامًا، تحضيراته الفردية للحفاظ على جاهزيته البدنية، في وقت لا يزال فيه من دون نادٍ منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي في الأوّل - ديسمبر الماضي.ونشر قائد السابق مقطعًا عبر حسابه على " "، ظهر فيه وهو يخوض سلسلة من تمارين والانطلاقات القصيرة على الرمال، في حصّة هدفت إلى اختبار القوة والرشاقة والقدرة على التحمّل.وأوضح راموس أنّ التدريب يُعدّ من حصصه المفضلة، وأنّه اختتم به يومًا شاقًّا بعد تمارين القوّة داخل الصالة الرياضية، بهدف دفع عضلات ساقيه إلى أقصى حدودها.ولم يعلن المدافع الإسباني اعتزاله حتّى الآن، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام خوض تجربة ، رغم بلوغه عامه الأربعين. وكان قد أمضى 10 أشهر مع مونتيري، خاض خلالها 34 مباراة، بعد موسم قضاه مع إشبيلية.ويملك راموس مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ شارك في 671 مباراة خلال 16 عامًا، وسجّل 101 هدف، وتُوّج بأربعة ألقاب في و5 ألقاب في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل سان جيرمان عام 2021.