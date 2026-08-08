نجل زيدان يبدأ تجربته مع ريد ستار

بدأ إلياز زيدان، الابن الرابع والأصغر لمدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، فصلًا جديدًا في مسيرته بعدما انضم هذا الصيف إلى ريد ستار، المنافس في الدرجة الثانية الفرنسي، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.ويبلغ المدافع الأعسر 20 عامًا، وسبق أن أمضى أكثر من 10 سنوات في أكاديمية قبل انتقاله إلى بيتيس في الثاني - يناير 2024، حيث لعب مع الفريق الرديف في الدرجة الثالثة الإسبانية. وأعلن ريد ستار ضمّه رسميًا، لتعزيز خط دفاعه قبل موسم 2026-2027.ويحاول النادي الباريسي توفير بيئة هادئة للاعب بعيدًا عن الضغوط المرتبطة والده، بعدما رافقته المقارنات منذ بداياته. وكان مدربه السابق في منتخب للشباب برنار ديوميد قد شدّد بدوره على ضرورة منحه المساحة اللازمة للتطور من دون تحميله توقعات مبالغًا فيها.وخاض إلياز مختلف الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي من تحت 17 عامًا حتى تحت 20 عامًا، وتُوّج ببطولة تحت 17 عامًا في 2022، كما شارك في للشباب 2025.ويمثّل انتقاله إلى ريد ستار تجربته الأولى في على مستوى الأندية، بعد مسيرة تكوينية كاملة تقريبًا في إسبانيا.