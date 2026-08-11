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بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم تحت 17 سنة في قطر

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بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم تحت 17 سنة في قطر
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كرة القدم

2026-08-11 | 09:17
بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم تحت 17 سنة في قطر

تصاعدت وتيرة الحماس للحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر

مع بدء العد التنازلي قبل 100 يوم من انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، تصاعدت وتيرة الحماس للحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 19 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 13 كانون الأول - ديسمبر 2026.
 وتشهد نسخة هذا العام إقامة البطولة للمرة الثانية ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر سنويًا حتى عام 2029، في تأكيد جديد على مكانتها الرائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز إرثها المستدام في تطوير كرة القدم.
 واستنادًا إلى النجاح اللافت الذي حققته النسخة التاريخية لعام 2025، والتي شهدت استضافة أول بطولة من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمشاركة 48 منتخبًا، تستقبل نسخة 2026 العدد ذاته من المنتخبات، التي ستتنافس في 104 مباريات، بمعدل يصل إلى ثماني مباريات يوميًا خلال مرحلة المجموعات، ما يضمن للمشجعين تجربة كروية حافلة بالتشويق.
 وعلى مدار تاريخها، شكلت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة محطة انطلاق لعدد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، حيث شهدت نسخة 2025 بزوغ نجوم واعدة، من بينهم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، نجم نادي برشلونة الإسباني، الذي سجل حضورًا لافتًا في كأس العالم 2026.
 وستُقام منافسات كأس العالم تحت 17 سنة في مجمع أسباير زون، فيما يحتضن استاد خليفة الدولي المباراة النهائية، وهو الاستاد الذي شهد تتويج منتخب البرتغال بلقب النسخة الماضية أمام 38,901 متفرج.
 ومع إقامة جميع مباريات البطولة في موقع واحد، سيحظى المشجعون بأجواء احتفالية مميزة تحت شعار (TMRW’s GOAT)، احتفاءً بنجوم المستقبل، إلى جانب باقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي ستُقام في منطقة المشجعين.
وتتزامن بطولة هذا العام مع مرور 50 عامًا على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976، أحد أبرز الصروح الرياضية في قطر، والذي استضاف العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، من بينها مباريات بطولة كأس العالم - قطر 2022.
 

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رياضة

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كأس العالم تحت 17 سنة

استاد خليفة الدولي

حمزة عبد الكريم

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