اعتزال رويدا عطية رسميا بعد صمت طويل .. خرجت عن صمتها وكشفت لاول مرة السبب الحقيقي

وأرفق المنشور بتعليق جاء فيه:" صحيح لم تكن النجمة السورية رويدا عطية يوماً نجمةَ صف أوّل بتصنيفِ المُنتجين وبحسبِ معايير "السّوق"، لكنّها في الحفلات "ملكة مسرح"، بين العتابا والموّال والطرب والكلاسيكي، تستطيعُ اللعبَ على وترِ صوتِها الكبير. اليوم تعاودً رويدا التّذكير أنّها "لن تعود للغناء مجدداً"!

وأضافت: " عامها الثّاني والأربعين (مواليد 1982)، وكانَ آخر عمل غنائي لها منذُ أربع سنوات بعنوان "حدا تاني" (كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان)، وبعدها توارتْ عن الأنظار تماماً. كانتْ رويدا قد تزوّجت وأنجبت ابنها الوحيد زين (خمس سنوات)، مع الزّواج والحمل، تراجعَ نشاطها الفنّي، ثمّ بعدما وضعتْ زين، أوقفتْ عملها الفنّي بشكلٍ كامل.

وعلّقت رويدا عبرَ "انستغرام" قائلةً : "لن أعود وسأكمل مسيرتي كأم"، داعيةً الله أن يحفظَ لها ابنها زين. ورويدا تواصلُ النّشاط الالكتروني في "انستغرام" فقط من بين منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيشُ حياتَها بشكلٍ اعتيادي، كأي ربّة منزل، مُحاطةً بابنها "زين" وأختها زينب.