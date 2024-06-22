مرام علي تقتحم مسرح نانسي عجرم في إسطنبول وتشاركها الغناء

أحييت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا مميزا، مساء يوم أمس الجمعة 21 حزيران الحالي، في مدينة إسطنبول التركية، وأشعلت نانسي كعادتها الأجواء بباقة من أغنايها القديمة والجديدة، والمتنوعة بين الرومانسية والحماسية.

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو للفنانة السورية مرام علي الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وظهرت فيه وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية "حبك سفاح" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقد تفاعلت معها نانسي ورقصتا سوياً في الحفل الذي أحيته .

كما نشرت مرام علي صورتين برفقة نانسي وقد بدت علامات السعادة واضحة.

وتتواجد مرام علي في الوقت الحالي في تركيا لتصوير مسلسلها الجديد "إمرأة"، من بطولتها وبطولة ستيفاني عطالله، نيقولا معوض، ويتألف من 90 حلقة، وأنه سيبدأ تصويره في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.

الجدير بالذكر، أن الحفل من تنظيم "ستارز أون بورد"، وقد شاركت نانسي منشورا على صفحاتها عبر مواقع التواصل تشوّق الجمهور لهذا الحفل، إذ عبرت عن حماسها الشديد للقاء جمهورها في مركز مؤتمرات إسطنبول - قاعة الحربية، والاستمتاع معهم على أنغام أجمل أغنياتها الحماسية المميزة.