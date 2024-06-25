تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. هل يتم سجنها؟

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة عقدت جلسةً لها يوم أمس الاثنين الـ24 من يونيو/حزيران، من أجل النظر في قضية الاستئناف الخاصة بالقضية، وذلك بعدما أصرت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق على عدم إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية، مصدرةً قرارًا يؤيد حبسها.وكانت محكمة التمييز سبق وأيدت في الـ14 من مارس/آذار من هذا العام، حكم حبس الفاشينيستا، بعدما تأكدت من صحة التهم الموجهة إليها.ويعود تاريخ حكم الحبس الصادر بحق الفاشينيستا الكويتية إلى الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قررت حينئذ حبسها ثلاث سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لمدة عام، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بسرعة زائدة؛ ما تسبب في حادثٍ مروري.ووقع الحادث فجر يوم الخميس الـ24 من أغسطس/آب 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، متسببًا في وفاة شخصين فورًا وإصابة شخصين آخرين.