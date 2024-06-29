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رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب
رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب
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رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب

فن

2024-06-29 | 07:02
رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب
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Aljadeed
رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب

تألق الفنان اللبناني رامي عياش في حفل مهرجان موازين في المغرب، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير مرددا أغنياته الشهيرة.

وظهر رامي عياش مرتديا بدلة بيضاء اللون مقدما أشهر أغنياته لجمهور المهرجان الذي حرص على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب.
كما وأحيا مؤخرا البوب ستار رامي عياش حفلا  في Casino de Paris، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة حيث توافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للإستمتاع بأدائه المميز، برفقة اوركسترا موسيقية.
وتفاعل الجمهور مع رامي عياش، بحماس، مرددين أغانيه ومتعايشين كل نغمة وكل كلمة. كانت أغنيته الأخيرة "Sway" التي غناها بالعربي بمثابة لحظة مميزة، حيث أضفت لمسة ساحرة إلى الأمسية.

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