رامي عياش ونجاح جديد في مهرجان موازين في المغرب

تألق الفنان اللبناني رامي عياش في حفل مهرجان موازين في المغرب، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير مرددا أغنياته الشهيرة.

وظهر رامي عياش مرتديا بدلة بيضاء اللون مقدما أشهر أغنياته لجمهور المهرجان الذي حرص على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب.

كما وأحيا مؤخرا البوب ستار رامي عياش حفلا في Casino de Paris، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة حيث توافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للإستمتاع بأدائه المميز، برفقة اوركسترا موسيقية.

وتفاعل الجمهور مع رامي عياش، بحماس، مرددين أغانيه ومتعايشين كل نغمة وكل كلمة. كانت أغنيته الأخيرة "Sway" التي غناها بالعربي بمثابة لحظة مميزة، حيث أضفت لمسة ساحرة إلى الأمسية.