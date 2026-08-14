أول ظهور لرونالدو بعد الزواج.. إطلالة مفاجئة في تدريبات النصر

ولفت رونالدو الأنظار خلال عودته بتغيير واضح في لون شعره، بعدما اختار درجة أشقر نحاسية بدلًا من اللون البني الداكن الذي اعتاد الظهور به، ونشر صورًا من التدريبات عبر حساباته مكتفيًا بكلمة "عودة".

وتأتي عودة قائد النصر بعد فترة راحة حصل عليها عقب انتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في 2026، إضافة إلى انشغاله بمراسم زفافه من جورجينا، التي أقيمت في كاشكايش البرتغالية يوم 11 أغسطس وسط أجواء عائلية خاصة.

ويبدأ رونالدو، البالغ 41 عامًا، مرحلة للموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري لعودته إلى المباريات الرسمية ومواصلة دوره الهجومي والقيادي مع النصر.