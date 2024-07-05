حفل ضخم يجمع الوليد الحلاني وعبير نعمة في زحلة.. إليكم التفاصيل

ومن المنتظر أن يقدّم الفنانان روائعهما الفنية، وستكون ليلة مميزة يعيش فيها الحضور مختلف المشاعر والأجواء، خصوصا أن الوليد الحلاني سيشعل الأجواء بالأغنيات الحماسية الراقصة، بينما تنقل عبير نعمة إحساسها الدافئ ودفء مشاعرها بصوتها الى الجمهور.الجدير ذكره ان الحفل من تنظيم Wave Productionوبرعاية قناة "الجديد".