ربيع الجميل ضيف تمام بليق في حلقة الليلة من "النشرة مع تمام"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
كشف الشاعر المصري بهاء الدين محمد، عن الوضع الصحي والنفسي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، والممثل باسم ياخور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة لهما مع موقع "بلينكس".
تحدثت الفنانة السورية اصالة نصري عن رغبتها للعودة الى بلدها سوريا، بعد غياب سنوات عديدة منذ بدء الاحداث هناك.