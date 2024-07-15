ربيع الجميل ضيف تمام بليق في حلقة الليلة من "النشرة مع تمام"

كريدية لـ الجديد: علاقتنا مع المصرف المركزي ممتازة وهو يتجاوب معنا ولكن ما يحصل ناتج عن تضارب في المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال

كريدية لـ الجديد: علاقتنا مع المصرف المركزي ممتازة وهو يتجاوب معنا ولكن ما يحصل ناتج عن تضارب في المصالح بين وزارتي الاتصالات والمال