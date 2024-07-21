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وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل
وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل
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وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل

فن

2024-07-21 | 06:33
وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل
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Aljadeed
وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل

تصدر اسم الفنان اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حيا حفلا ضخما ضمن ثاني سهرات الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، الذي يعود إليه بعد غياب أكثر من 9 سنوات ليلاقي جمهورًا أشتاق إليه كثيرًا، وكان في الموعد بأرقام قياسية قبل ساعات من انطلاق الحفل.

وفي مشهد غير مألوف حضر مئات من الجمهور الحفل وهم يصطفون في "طابور" لدخول الحفل وسط حماس خيالي منهم.
وحرص الجمهور على حضور الحفل سواء من العاصمة، أم من المحافظات الداخلية إذ انتقلت إلى المسرح الروماني بقرطاج في وقت مبكر، ولم تثنهم حرارة الشمس من تحمل الوقوف لساعات طويلة في الصفوف المؤدية إلى فضاء المسرح من أجل مواكبة حفل فنانهم المفضل.
وعلى أنغام أغنية "ما رجعت أنت"، أطلّ ملك الرومانسية ليضيء المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد معه كلمات الأغنية عن ظهر قلب.
وفاجأ النجم اللبناني وائل كفوري الجمهور التونسي والقى التحية إلى جمهوره معبرًا بدوره عن مدى اشتياقه إليه وبعبارات من اللهجة التونسية قال "شنحوالكم لاباس.. توحشتكم برشا برشا".

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تحت عنوان "أنا لبناني"، ينطلق اليوم مهرجان "بياف" بدورته الحالية للاحتفاء بالإنجازات اللبنانية في جميع المجالات.

انطلاق مهرجان " بياف " بدورته الحادية عشرة الليلة على قناة الجديد
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10:11

انطلاق مهرجان " بياف " بدورته الحادية عشرة الليلة على قناة الجديد

تحت عنوان "أنا لبناني"، ينطلق اليوم مهرجان "بياف" بدورته الحالية للاحتفاء بالإنجازات اللبنانية في جميع المجالات.

10:11

انطلاق مهرجان " بياف " بدورته الحادية عشرة الليلة على قناة الجديد

تحت عنوان "أنا لبناني"، ينطلق اليوم مهرجان "بياف" بدورته الحالية للاحتفاء بالإنجازات اللبنانية في جميع المجالات.

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