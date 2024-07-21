وائل كفوري يفاجئ على مسرح قرطاج.. هذا ما حصل

تصدر اسم الفنان اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حيا حفلا ضخما ضمن ثاني سهرات الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، الذي يعود إليه بعد غياب أكثر من 9 سنوات ليلاقي جمهورًا أشتاق إليه كثيرًا، وكان في الموعد بأرقام قياسية قبل ساعات من انطلاق الحفل.