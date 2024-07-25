ليوناردو دي كابريو يتكبد خسائر مادية فادحة.. والسبب؟

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نجم هوليوود، يمتلك ثروة شخصية تبلغ 300 مليون دولار، وقد استخدم جزءًا من هذه الثروة في الاستثمار في إحدى الشركات.

جاء استثمار دي كابريو في الشركة بعد مواجهته اتهامات متزايدة بالنفاق، بسبب استمتاعه بأسلوب حياة مترف في حين يدعو الآخرين لمكافحة تغير المناخ.

تقوم الشركة البريطانية بتصنيع أحذية رياضية نباتية من الخيزران والإسفنج والمطاط المعاد تدويره، كما تعيد تدوير 20 زجاجة بلاستيكية في كل زوج من الأحذية تصنعه. ومع ذلك، قد يعيد ليو النظر في وضع المزيد من أمواله في هذه الشركة، حيث أظهرت الحسابات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة بلغت 2,700,454 جنيه إسترليني (3,479,440 دولار) بحلول أبريل 2023.