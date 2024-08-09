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راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها
راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها
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راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها

فن

2024-08-09 | 07:27
راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها
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Aljadeed
راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها

نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو رومانسيًا مع زوجته جيهان علامة خلال إحدى حفلاته الغنائية، ظهر فيه وهو يغني لها: "إنت شو عامل فيي".

وبدا راغب وزوجته في الفيديو الذي نشره عبر "إنستغرام" في غاية الرومانسية؛ إذ احتضنها وقبّلها، وظهرت "جيهان" منسجمة معه وتغني كلمات الأغنية.

وأرفق الفنان اللبناني الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بتعليق جاء فيه: قرب خليني ضمك، واتركني دوب بعيونك الحلوين، أم خالد ولؤي.
 
 

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