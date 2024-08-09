راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها

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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
هاجمت الفنانة السورية أمل عرفة الشللية في الوسط الفني وذلك من خلال تديونة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في منصة “اكس”.
تصدر اسم الممثل السوري سامر اسماعيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت له صور تكشف عن تعرضه للضرب المبرح ما اقلق الجمهور على صحته ليتبين لاحقا انها من كواليس عمله المرتقب.
شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة جديدة لها، معلنة أنها تحضر أعمالاً جديدة، إذ أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه "قريباً".