راغب علامة يقبل زوجته جيهان علامة امام الجمهور ويوجه رسالة مؤثرة لها

نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو رومانسيًا مع زوجته جيهان علامة خلال إحدى حفلاته الغنائية، ظهر فيه وهو يغني لها: "إنت شو عامل فيي".

