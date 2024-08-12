وفاة الممثل اللبناني سمير شمص ونقيب الممثلين و كارمن لبس و باسم مغنية وغيرهما ينعونه بتأثر

وفور اعلان الخبر الحزين، سارع عدد كبير من محبي الراحل الى نعيه واستذكار مواقف جمعته معهم منهم الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي كتبت عبر اكس: "سمير شمص من الممثلين يلي إلهم بصمة مهمة كتير بالفترة الذهبية للدراما اللبنانية غير الدوبلاج طبعاً. الله يرحمه ويصبّر اهله ومحبينه."

من جهته كتب الممثل اللبناني باسم مغنية: "ورحل حبيب آخر ... بعد فادي ابراهيم رحل سميرشمص الرجل الطيبِ الخلوق، واحد من أبطال الطفولة، صاحب الكاريزما. أول مشهد صورته معه كنت أرتجف خوفا من تاريخ مشرف أقف أمامه. صاحب الإبتسامة جعلني أنطلق بثقة. كان الداعم الأكبر. كان الأب والأخ والصديق أبو ربيع إلى جنان الخلد".

من جهته، كتب الاعلامي اللبناني نيشان: "فَقَدْنا نَجمًا مِن رَعيل الأوائِل. تَشهَدُ الدراما على دَمغَتِه. كان مِن أركان الشّاشة حين كان التلفزيون ساحِرًا. سمير شمص في ذمّة الله. البقاء لله."

كما كتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو: " الممثل اللبناني العظيم سمير شمص في ذمة الله. زمن الفن الجميل يغادرنا نجم تلو نجم. تعلمت منك كتير واكتر شي تعلمت حس احساس المشهد بصدق.الله يرحمك يا شيخ الاحساس بالدراما اللبنانية.اعذر دولتنا وصليلنا.حضرتون ما عرفو قيمتك ولا رح يعرفوا قيمتنا لان ما بحبو لا الفن ولا الاحساس".

كما نعاه نقيب الممثلين نعمة بدوي قائلا: "لبنان يودع اليوم الفنان سمير شمص، سمير شمص نجم النجوم في ذمة الله. ترك بصمةً فنيةً وحضوراً مميزاً محلياً و عربياً على صعيد المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون منذ اكثر من ستين عاما متألقاً . كان قيمة مضافة لاي عمل شارك فيه. ان نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان تنعى اليكم النجم سمير شمص الذي اثرى الحركة الفنية والدراما العربية بالاعمال القيمة. وتتقدم من عائلته واصدقائه ومحبيه بأحر التعازي".