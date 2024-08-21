هدية خيالية تقدمها والدة انانت امباني لزوجته راديكا ميرشانت بعد اخبار انفصالهما

وأفادت تقارير محلية بأن نيتا أمباني، المعروفة بعلاقتها الوثيقة مع زوجة ابنها، راديكا ميرشانت، أذهلت الجميع بإهدائها عقدًا من اللؤلؤ والألماس.

واستعرضت راديكا العقد بأناقة في إحدى المناسبات؛ إذ ارتدته مع تنورة ذهبية جميلة. ولا تزال القيمة الدقيقة لقطعة المجوهرات الثمينة غير معلنة، وفق الصحف الهندية.

يأتي الحديث عن هدية نيتا أمباني لزوجة ابنها راديكا في ظل انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال ابنها أنانات عن زوجته بعد أقل من شهرين على حفل زفافهما والسبب يعود لشخيره بصوت عالي بعد زيادة وزنه.



