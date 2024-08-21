جينيفر لوبيز تطلب الطلاق من بن أفليك في ذكرى زواجهما الثاني

وفقًا لتقارير إعلامية، قدمت لوبيز طلب الطلاق بنفسها دون الاستعانة بمحامٍ، إلى المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ 26 أبريل 2024 كتاريخ للانفصال.

وبالرغم من زواجهما في لاس فيغاس في 16 يوليو 2022، إلا أن يوم 20 أغسطس يمثل الذكرى الثانية لحفل زفافهما التقليدي في جورجيا.

لم تذكر لوبيز في طلب الطلاق ما إذا كان هناك اتفاق ما قبل الزواج، لكن مصادر أبلغت موقع TMZ أنه لا يوجد اتفاق، مما يعني أن كل ما تم تحقيقه خلال زواجهما القصير سيُعتبر ملكية مشتركة. كما تنازلت لوبيز عن حقها في الحصول على النفقة الزوجية وطلبت من القاضي رفض منحها لأفليك.