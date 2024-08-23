أول ظهور لـ أنانت أمباني وزوجته بعد أخبار انفصالهما بسبب "الشخير"

تصدر اسم أنانت أمباني وراديكا ميرشانت محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بانفصالهما بعد شهرين على زواجهما.

وفي تفاصيل جديدة، أظهرت مقاطع فيديو جديدة، جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الثنائي أنانت أمباني وزوجته راديكا ميرشانت في قمة التناغم مع بعضهما، وسط شائعات انفصالهما التي غزت السوشال ميديا أخيراً.

الفيديوهات التقطت لصاحبي أضخم حفل زفاف على مستوى العالم من رحلتهما إلى بنما، وأطلت راديكا بقميص بسيط وبنطال رياضي، مثلما فعل زوجها أنانت الذي ارتدى ملابس بسيطة كذلك.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام هندية، تأتي رحلة راديكا وزوجها، الابن الأصغر للملياردير ورجل الأعمال الهندي موكيش أمباني ونيتا أمباني، ضمن شهر العسل، وسافرا إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وتُظهر صور أخرى متداولة الثنائي يتجولان في شوارع بنما، ويلتقطان صورًا مع المعجبين الذين سارعوا إلى الاقتراب منهما بغية التقاط الصور. وتأتي هذه الرحلة وسط شائعات انفصالهما التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.