طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا

ووفقًا لوثائق قانونية حصل عليها الموقع، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما، وذلك بعد استعانتهما بوساطة للوصول إلى تسوية بشأن الملكية وحضانة الأطفال، مشيرًا إلى أن القاضي وقع على الاتفاقية.وتأتي التسوية بعد أكثر من عام من تقدم جو جوناس بطلب الطلاق رسميًا؛ بسبب مشاكل لا يمكن حلها. وعلق الموقع أن الثنائي اللذين أًصبحا رسميًا عازبين مجددا، يعيش كل طرف منهما في علاقة عاطفية.وتطرق موقع TMZ للعلاقات العاطفية في حياة الثنائي، مشيرًا إلى أن صوفي تواعد الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، بينما دخل جو في علاقة عاطفية مع الممثلة ستورمي بري في بداية الانفصال، ولاحقًا أشيع عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله.