الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا
طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا
A-
A+

طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا

فن

2024-09-11 | 10:39
طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر رسميا

كشف موقع TMZ أن زواج النجم العالمي جو جوناس وصوفي تيرنر قد انتهى بشكل رسمي، حيث توصلا إلى تسوية نهائية.

ووفقًا لوثائق قانونية حصل عليها الموقع، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما، وذلك بعد استعانتهما بوساطة للوصول إلى تسوية بشأن الملكية وحضانة الأطفال، مشيرًا إلى أن القاضي وقع على الاتفاقية.
وتأتي التسوية بعد أكثر من عام من تقدم جو جوناس بطلب الطلاق رسميًا؛ بسبب مشاكل لا يمكن حلها. وعلق الموقع أن الثنائي اللذين أًصبحا رسميًا عازبين مجددا، يعيش كل طرف منهما في علاقة عاطفية.
وتطرق موقع TMZ للعلاقات العاطفية في حياة الثنائي، مشيرًا إلى أن صوفي تواعد الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، بينما دخل جو في علاقة عاطفية مع الممثلة ستورمي بري في بداية الانفصال، ولاحقًا أشيع عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله.
 

اقرأ ايضا في فن

الجديد تعرض الحلقة الثانية من البرنامج الوثائقي الاجتماعي قصص حقيقة
Play Play
10:00
Play

الجديد تعرض الحلقة الثانية من البرنامج الوثائقي الاجتماعي قصص حقيقة

عُرض يوم أمس الثلاثاء الحلقة الثانية من برنامج "قصص حقيقية" على قناة الجديد "Special Content"، على يوتيوب.

10:00

الجديد تعرض الحلقة الثانية من البرنامج الوثائقي الاجتماعي قصص حقيقة

عُرض يوم أمس الثلاثاء الحلقة الثانية من برنامج "قصص حقيقية" على قناة الجديد "Special Content"، على يوتيوب.

لقطات رومانسية لـ كندا علوش و عمرو يوسف على شاطئ البحر بعد علاجها من مرض السرطان
07:43

لقطات رومانسية لـ كندا علوش و عمرو يوسف على شاطئ البحر بعد علاجها من مرض السرطان

نشرت الممثلة السورية كندة علوش صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف عبر حسابها على "إنستغرام".

07:43

لقطات رومانسية لـ كندا علوش و عمرو يوسف على شاطئ البحر بعد علاجها من مرض السرطان

نشرت الممثلة السورية كندة علوش صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف عبر حسابها على "إنستغرام".

اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل بعد زفافها الاسطوري
06:22

اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل بعد زفافها الاسطوري

لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي تتصدر حديث الجمهور بعد حفل الزفاف الاسطوري الذي اقامته نهاية الاسبوع الماضي في اثينا.

06:22

اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل بعد زفافها الاسطوري

لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي تتصدر حديث الجمهور بعد حفل الزفاف الاسطوري الذي اقامته نهاية الاسبوع الماضي في اثينا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024