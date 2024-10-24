فرنش مونتانا باللباس الاماراتي والكوفية الفلسطينية خلال لقائه الشيخة مهرة في دبي

ورصدت صور المنشور الأول ابنة حاكم دبي والفنان في أحد مطاعم دبي، بوجود مصمّم الأزياء اللبناني عقل فقيه، في حين وثّقت صور وفيديوهات المنشور الثاني رحلة على الجِّمال جمعت الشيخة مُهرة وفرنش مونتانا مع الدكتورة مهرة لطفي، المؤثّرة الإماراتية على شبكات التواصل الاجتماعي.وكان لافتاً أن مونتانا أطلّ باللباس الإماراتي التقليدي، والذي يُعرف بـ "الدشداشة" أو "الكندورة" محلياً، بالإضافة إلى اعتماره الكوفية الفلسطينية.