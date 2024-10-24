فرنش مونتانا باللباس الاماراتي والكوفية الفلسطينية خلال لقائه الشيخة مهرة في دبي

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A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)
A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)
عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن غضبها من الاجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان وشعبه، اذ يقتل الاف الأبرياء ويدمر المنازل ويلحق الاضرار بالأماكن السكنية والطرقات.
للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، من الجنوب الى البقاع، خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها وعلقت بطريقتها على كل ما يحصل من إجرام من قبل العدو الإسرائيلي، وتحديدا تأثير ذلك على الأطفال.
تستعد الفنانة السورية اصالة نصري لاحياء حفل ضخم على مسرح مدينة العرفان في مسقط عاصمة سلطنة عمان، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.