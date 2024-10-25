راغب علامة يفجع بوفاة اقرب الناس اليه

نعى الفنان اللبناني راغب علامة شقيقته الكبرى "الحاجة صبيحة"، التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة، معبراً عن حزنه لفقدانها بكلمات مؤثرة.



وكتب علامة عبر حسابه الرسمي في إكس: "لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل أن تسألني! "يا خيي شو رأيك؟"، كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس. اليوم أخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة إثر أزمة قلبية حادة، وأنا بعيد عنها! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة!".



وأضاف: "شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت إلى جنة الخلد، لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما... رحمهم الله، إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله".