بعد هجومها القوي على نجوى كرم.. نضال الاحمدية تتراجع عن كلامها وتعتذر

وفي التفاصيل، اعتذرت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية في لقاء صحفي، من نجوى كرم بعد ان هاجمتها، اذ قالت: "بعتذر اذا كان هجومي تقيل، بس الرد اللي عملته نجوى خلاني انتبه اكتر.. استعانت بـ جبران خليل جبران وقالت "لبنان في قلب الله"، وهيدا صحيح، ويمكن لتوصل رسالة لكلنا انو ما حدا بيعرف بقلب التاني شو في".وتابعت نضال الاحمدية: "كمان عم اعتذر لان نحنا بـ حرب ويمكن نموت، ايمتى بدنا نلحق نصفي القلوب؟ مني مضطرة موت ويكون اللي عملته مع نجوى خطأ".اما عما قيل إن زوج نجوى كرم رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني، هو من منع نجوى كرم من التعاطف مع لبنان، فقالت نضال الاحمدية: "الشيخ عمر بيحب لبنان اكتر من نجوى واكتر مني، وهو شيخ الشباب"، وتابعت: "وفي ناس قالوا لانها عم تصوّر بالسعودية ما فيها تتضامن مع لبنان، كبروا عقلكن.. السعودية دولة بدها تتدخل اذا نجوى عم تقول انا بحب بلدي والله يعين اهل بلدي؟ ما هي السعودية طائرات عم تحط بمطار بيروت وتوقف معنا.. هيدا حكي ما الو قيمة".