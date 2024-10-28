نسليهان أتاغول تستعرض حملها أمام أهرامات مصر

وفي لقاء سريع امام الاهرامات، عبّرت نسليهان عن حماسها وسعادتها بإنتظار مولودها الاول، مؤكدة أنه ليس لديها أي مشاريع فنية جديدة في الفترة الحالية وعلى المدى القريب لأن مشروعها الوحيد في الفترة المقبلة هو طفلها.وقامت الممثلة التركية بجولة سياحية داخل أهرامات الجيزة، حيث التقطت صوراً عفوية جميلة في الصحراء، استعرضت من خلالها حملها، اذ اختارت فستاناً ناعماً باللون البنفسجي، وجاء بتصميم ضيق يبرز بطنها المنتفخة بقماش لامع، مع "كاب" واسع فوقه يتطاير مع حركاتها.