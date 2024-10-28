نسليهان أتاغول تستعرض حملها أمام أهرامات مصر

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A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul)
A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul)
حرص عدد من نجوم الفن والاعلام من لبنان والعالم العربي، على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بـ عيد ميلادها، متمنين لها العمر المديد والصحة.
تصدر اسم ريم نصري شقيقة الفنانة اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان حلت ضيفة باتصال هاتفي مع الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية حيث كشفت وتطرأت الى الكثير من المواضيع.
شاركت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة جمعتها بابنتها في احدث ظهور للاخيرة.