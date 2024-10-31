نجوى كرم تنهار بالبكاء مباشرة على الهواء في ارابز غوت تالنت

وفي التفاصيل، دخلت نجوى كرم في نوبة بكاء وتأثرت للغاية بسبب متسابق صمم عرضاً إهداءً لوالدته الراحلة، وعبر عن حبه لها من خلال عرض مؤثر على المسرح، وهو ما تسبب في انهيار دموع نجوى كرم، وسألها ناصر القصبي عن سر تأثرها الشديد، وأخبرته أنها تأثرت لأنها تعرف هذا الشعور، وتعرف أهمية الأم في حياة أي شخص، وقالت: "لأني بعرف إن الأم غالية بصراحة".

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