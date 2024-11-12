ميغان فوكس تعلن حملها بطفلها الرابع

عبر حسابها على إنستغرام، نشرت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس صورتين، الأولى لها وتظهر فيها ببطن منتفخة، والثانية لاختبار حمل، نتيجته إيجابية.وعلقت على المنشور، مستخدمة كلمات أغنية خطيبها كيلي "نوفمبر الماضي"، وقالت: "لا شيء يضيع حقًا، مرحباً بك من جديد".وأغنية "نوفمبر الماضي" تحمل معاني خاصة لدى ميغان وخطيبها ماشين غان كيلي لا سيما أن الأخير غناها بعد فقدان حمل ميغان الأول منه وتحدثت عن الأمر.وسيكون هذا هو الطفل الرابع لميغان والثاني لكيلي، فالأولى هي أم لكل من نوح 12 عاماً، وبودي 10 أعوام، وجورني، 8 أعوام، من زوجها السابق براين أوستن جرين، بينما كيلي هو والد لابنته كاسي البالغة 15 عاماً.