إيلي صعب يجمع المشاهير في حفل عشاء خاص

ومن المنتظر أن يُبث هذا العرض الرائع والمبهر اليوم الأربعاء، 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في السابعة والنصف مساءً، ليكون فرصة لمشاهدة عرض يمزج بين الإبداع والابتكارات الفنية اللافتة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة عفوية من حفل العشاء الخاص الذي ضمّ مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، هاندا آرتشيل، سلافة معمار، كندة علوش، هند صبري، سيرين عبد النور، فاطمة البنوي، أندريا طايع، عصام النجار، ماريتا ودانا الحلاني، سليم عساف، وأمينة خليل.وظهر في المقطع المصوّر النجوم، وفي مقدّمهم النجمة المصرية يسرا حيث كانت تغنّي وترقص وتستمتع بالأجواء المرِحة في المكان.هذا ومن المقرر أن يصنع مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب التاريخ بعرض مذهل بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب".يتجذّر عرض الأزياء في التقاليد والتراث، حيث يكرّم العنوان حكايات الشرق الأوسط الكلاسيكية من "ألف ليلة وليلة"، وسيستمتع الضيوف بمشهد فريد يتجاوز الحدود التقليدية للأزياء، مع اندماج رائد بين الأناقة الأنيقة والترفيه والعروض الفنية الحية والثقافة.احتفالاً بإرث 45 عاماً لدار الأزياء الشهيرة عالمياً، سيقدّم نجوم الصف الأول من كل أنحاء العالم عروضاً استثنائية، تتراوح بين الرقصات المسرحية والموسيقى الحية.ومن المقرر أن يبهر هذا الحدث الذي يضم نجوماً عالميين العالم بمزيجه الرائع من الترفيه والأزياء الساحرة ورواية القصص الرائعة.