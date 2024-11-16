تكريم دريد لحام في تونس وما قاله مؤثر: يحمل رمزية خاصة

أعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ25 عن تكريم النجم السوري الكبير دريد لحام، حيث سيُضاف إلى قائمة المكرَّمين التي تضم عددًا من الأسماء اللامعة من مختلف الدول العربية.

في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، كشف الفنان دريد لحام أنه سيغادر قريبًا إلى العاصمة التونسية للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي يحتفي هذا العام بالمسرح السوري كضيف شرف.



وأكد لحام أن تكريمه في هذه الدورة يحمل رمزية خاصة له وللمسرح السوري بشكل عام، لا سيما أن المهرجان يتزامن مع مرور 45 عامًا على افتتاح عرض مسرحيته الشهيرة "كاسك يا وطن"، التي تم عرضها لأول مرة في قرطاج أيضًا.



وأشار لحام إلى أن مشاركته وتكريمه في المهرجان كانا مقررين في الدورة الماضية، لكن بسبب الظروف الصعبة والحرب في فلسطين، قرر الاعتذار وتأجيل المشاركة. وأكد أنه وعد بحضور الدورة الحالية التي تزامنت مع الذكرى الـ45 لعرض "كاسك يا وطن"، وهي من أبرز المسرحيات العربية الكوميدية التي حملت رسائل ناقدة تفاعل معها الجمهور العربي.