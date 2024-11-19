زواج احمد الفيشاوي للمرة السابعة يحدث ضجة كبيرة وهذه هوية العروس

في لحظة مفاجئة للمصورين والجمهور، وجه الفيشاوي حديثه قائلاً: باركولي، ما دفع الجمهور إلى طرح العديد من التكهنات حول حقيقة العلاقة بينهما.كما وثق الفيشاوي صورًا من حضوره في مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابه في "إنستغرام"، بصحبة ابنة خاله سمية الألفي، وعلق عليها قائلاً: في حب السينما.ووسط الشائعات أكدت مصادر مقربة من العائلة أن اللقاء بين الفيشاوي وسمية الألفي كان عرضيًّا، حيث تواجدا صدفة لحضور عرض فيلم "In Camera"، للمخرج أمير المصري، الذي يشارك في فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يستضيف أكثر من 190 فيلمًا من 72 دولة.