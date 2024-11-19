رحمة رياض إلى العالمية؟

هذه المرة، نجحت رحمة في تحقيق إنجاز غير مسبوق، من خلال ظهورها على الصفحة العالميّة الرسميّة لعلامة "Miu Miu"، ما يعكس تألّقها وتوسّع تأثيرها على الصعيدَين العربيّ والعالميّ. ويُعدّ هذا الظهور لرحمة، هو الأوّل من نوعه لنجمةٍ عربيّة على صفحة "Miu Miu" العالميّة.في التفاصيل، وبخطوةٍ مميّزة، أعلنت علامة الأزياء الشهيرة Miu Miu عن اختيارِها رحمة رياض لتقديم مجموعتِها المفضَّلة من أحدث تصاميم Miu Miu Holiday، الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الامارات، في بوتيك العلامة فيFashion Avenue بدبي مول.ويعكسُ هذا التعاون المتميّز بين رحمة وعلامة Miu Miu الرّاقية تزاوجًا بين الموضة والفنّ، حيث تتمتّع رحمة بجاذبيّة خاصّة، تجعلها تمثّل صورة العلامة بأناقة لافتة.وبالإضافة إلى دبي، ستكون المنتجات متوفّرة أيضًا في مجموعةٍ من المتاجر الرّاقية في المنطقة، مثل The Avenues بالكويت وCentria Mall بالرياض و Al Khayyat Center بجدة وPlace Vendome Mall في قطر.